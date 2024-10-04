Denizli\'de Eylül Asayiş Raporu

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Denizli'de eylül ayına ait asayiş olaylarının ve denetimlerin bilançosu belli oldu. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 42 bin sürücüye 88 milyon 412 bin lira para cezasının verildiğini açıkladı. Aranan 553 şahsın yakalandığını açıklayan Coşkun, 256 bin GBT sorgusunun yapıldığını, 120 yabancı uyruklu kişinin de sınır dışı edildiğini söyledi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek'in katılımıyla, 2024 Eylül ayında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamalarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Vali Coşkun, açıklamasında, Emniyet ve Jandarma birimlerinin halkın huzurunu sağlamak ve suçları önlemek amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdiğini belirtti. Özellikle suç potansiyeli olan bölgelerde trafik, asayiş, narkotik, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı gibi konulara yönelik uygulamaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Coşkun, Eylül ayı boyunca toplam 2 bin 715 denetim yapıldığını kaydetti. Vali Coşkun, Denizli'nin huzur ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin gece gündüz demeden görev başında olduğunu belirterek, halkın güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"Uygulamalar kapsamında 256 bin GBT sorgusu yapılmıştır"

Uygulamalar kapsamında 256 bin 784 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığını belirten Vali Coşkun, "Aranması bulunan 270 kişi yakalanmış, 10 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli kesici aletler ele geçirilmiştir. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde 0-5 yıl arası aranan 231 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 32 şahıs, 10-20 yıl arası aranan 23 şahıs, 20 yıl ve üzeri aranan 6 şahıs, ifadeye yönelik aranan 261 şahıs olmak üzere toplam 553 şahıs yakalanmış, bu kişiler adli mercilere teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Denizli'mizin asayiş suçlara yönelik yüzde 92'si aydınlatıldı"

Vali Coşkun, il genelinde asayiş suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, 2024 yılı Eylül ayında meydana gelen olayların yüzde 99,2'sinin aydınlatıldığını açıkladı. Hırsızlık olaylarında ise 2023 yılına kıyasla yüzde 53,2 oranında azalma yaşandığını belirten Coşkun, çalıntı malların büyük bölümünün ele geçirildiğini ve olaylara karışan şüphelilerin yakalandığını söyledi.

"Narkotik suçlarda toplamda 333 şüpheli yakalandı"

Toplum sağlığını korumak amacıyla narkotik suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 333 şüphelinin yakalandığını ve 41 kişinin tutuklandığını belirten Vali Coşkun, uyuşturucu maddeyle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerinin de sürdüğünü vurguladı.

"120 yabancı uyruklu sınır dışı edildi"

Vali Coşkun, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 120 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiğini belirtti. Ayrıca, terör suçlarına ilişkin yürütülen operasyonlarda 4 kişinin yakalandığını ve bunlardan 3'ünün tutuklandığını aktardı.

"Eylül ayı boyunca toplamda 88 milyon lira para cezası kesildi"

Trafik güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde, Eylül ayı boyunca 133 bin 642 aracın kontrol edildiğini bildiren Vali Coşkun, 42 bin 843 sürücüye toplam 88 milyon 412 bin 225 lira para cezası kesildiğini ifade etti. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 2 bin 239 aracın trafikten men edildiğini söyledi. - DENİZLİ