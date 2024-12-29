Denizli'de Feci Kaza: Dört Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Feci Kaza: Dört Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Feci Kaza: Dört Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde düğüne giden aileyi taşıyan otomobil kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

29.12.2024 23:32
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Denizli'nin Buldan ilçesinde akraba düğüne giden aileyi taşıyan otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu anne, baba ve 9 yaşındaki oğullarının öldüğü kazada, diğer araçta bulunan 3 yaralıdan durumu ağır olan yaşlı kadın da kurtarılmadı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi mevkiinde dün meydana gelen kazada; Denizli il merkezinden Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki akraba düğününe gitmek üzere yola çılan Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki Volkswagen marka 20 GD 004 plakalı otomobil, Denizli- Manisa karayolu Yenicekent ayrımına yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan T.T.'nin (59) kullandığı 59 AHR 542 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen 20 GD 004 plakalı otomobildeki 3 kişi yola savrulurken, kontrolden çıkan 59 AHR 542 plakalı araç ise yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal (33) ve 9 yaşındaki oğlu Celal Küçükuysal, diğer aracın sürücüsü T.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Özcan Turan (78) ve A.T. (59) isimli kadınlar yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Buldan ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Celal Küçükuysal sevk edildiği Buldan Devlet Hastanesi'nde, anne Sultan Küçükuysal Sarayköy Devlet Hastanesinde, baba Ali Küçükuysak ise Buldan'daki ilk tedavisinin ardından nakil edildiği Denizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Ali, Sultan ve Celal Küçükuysal'ın cenazeleri, memleketleri Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlanırken, tedavileri süren 3 yaralıdan durum ağır olan 78 yaşındaki Özcan Turan adlı kadın, yoğun bakımda tutulduğu üniversite hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ölü sayısının dörde yükseldiği kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Feci Kaza: Dört Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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