Denizli'de gaziye yapılan saldırıya Manisa'dan tepki - Son Dakika
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Denizli'de gaziye yapılan saldırıya Manisa'dan tepki

Denizli\'de gaziye yapılan saldırıya Manisa\'dan tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bir gaziye yönelik gerçekleşen saldırıya tepki gösterdi. Kıyışkan, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek gazilere sahip çıkılması ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için önlemler alınmasını talep etti.

08.08.2024 15:48
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bir gaziye yönelik gerçekleşen saldırıya tepki gösterdi.

Bir gaziye yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu kaydeden Kıyışkan, "Milletimizin onuru ve gururu olan Gazimiz Samet Gülistan'a yönelik 06 Ağustos 2024 salı günü Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen kabul edilemez saldırıyı esefle kınıyorum. Gazilerimiz, bu topraklar üzerinde bağımsız ve huzur içinde yaşamamızı sağlayan en önemli kahramanlarımızdır. Onlar, vatan savunmasında canlarını hiçe sayarak en büyük fedakarlığı göstermiş, milletimizin varoluş mücadelesinde omuz omuza çarpışmışlardır. Ne yazık ki, gazimize yönelik yapılan saldırı, toplum vicdanını derinden yaralamış ve hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu saldırı, sadece bir gaziye değil, onun nezdinde tüm gazilerimize ve şehitlerimize yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Gazilerimize yapılan bu saldırı, ülkemizin birlik ve beraberliğine, toplumsal huzuruna yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca, saldırganların en kısa sürede adalet önünde hesap vermesi için yargı sürecinin titizlikle yürütülmesini bekliyoruz. Gazilerimize yönelik bu tür saldırıların cezasız kalması, toplumumuzun moral değerlerini zedeleyecektir. Unutulmamalıdır ki, gazilerimiz bizim en değerli emanetlerimizdir. Onlara gösterilen her türlü saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yapılan bir saldırıdır. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızı Gazilerimize sahip çıkmaya, onlara hak ettikleri saygıyı göstermeye ve bu tür çirkin olaylara karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de gaziye yapılan saldırıya Manisa'dan tepki - Son Dakika

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