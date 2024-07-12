Denizli\'de hafriyat kamyonu çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk

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Denizli'nin Sarayköy özel bir şirkete ait hafriyat kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Turan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaz tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Aydın'dan Sarayköy'e gelen 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya, bisikletiyle kurs dönüşü camiden evine giderken, özel bir şirkete ait hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırılan İsmail, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatına kaybetti. Hazada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ