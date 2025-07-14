Denizli\'de Hırsızlık Olayları Aydınlatıldı

Denizli'de faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla çalışma başlatan JASAT timleri biri 2023 yılında çalınıp şase numarası silinen diğeri ise parçalara ayrılarak satışa hazır hale getirilen 2 motosikleti sahibine teslim etti.

Denizli'nin Çal ilçesinde 13 Haziran Cuma günü motosikletini park ettiği yerde bulamayan E.G.Z., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma timi (JASAT), 58 kişinin tanık ifadesini alarak çevredeki işyeri ve evlere ait güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. JASAT timlerinin titizlikle yürüttüğü çalışma neticesinde motosikleti çalan şüphelilerin S.P. (24), ve B.Y. (16), olduğu belirlendi. JASAT timi ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. S.P.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise şase numarası kazınmış halde sağlam 1 motosiklet ile parçalara ayrılmış bir motosiklet ele geçirildi. Parçalanan motosikletin E.G.Z.'ye ait olduğu belirlenerek sahibine teslim edilirken, şase numarası silinen motosiklet ise kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan detaylı incelemelerde şase numarası kazınan motosikletin 2023 yılında yine Çal ilçesinde çalındığı ortaya çıktı. Motosiklet sahibi Y.K.'ya teslim edildi. 2 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ