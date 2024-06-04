Denizli'de Husumetlisinin Evinde Ateş Açan Şüpheli, Kıyafetine Yapışan Ot Sayesinde Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Husumetlisinin Evinde Ateş Açan Şüpheli, Kıyafetine Yapışan Ot Sayesinde Yakalandı

Denizli'de Şevki K.'nın evine ateş açan şüpheli, kıyafetine yapışan pisipisi otuyla JASAT timinin dikkatini çekti. JASAT timi, güvenlik kamerası görüntülerindeki detayı fark ederek şüpheliyi tespit etti. Şüpheli Osman B., operasyonla yakalanırken olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

04.06.2024 10:25
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Denizli'de husumetlisinin evine tabancayla ateş açan şüpheliyi kıyafetine yapışan ot ele verdi. JASAT timi, güvenlik kamerası görüntülerinde fark ettiği ince ayrıntı sayesinde şahsı yakaladı.

Olay, 15 Mayıs tarihinde Çal ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şevki K., isimli şahsın evine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler bölgede bulunan 2 farklı güvenlik kamerasında 6 saatlik görüntüyü detaylı olarak inceledi. Şevki K.'nın evine ateş açılan bölgede yoğun miktarda pisipisi otunun bulunmasına dikkatlerden kaçırmayan JASAT timi, otun insan kıyafetine çabuk yapışması detayını atlamayarak şüpheliyi tespit etti.

Güvenlik kameralarında bir şahsın kıyafetlerine yapışan pisipisi otlarını temizlediğini fark eden JASAT timi durumu şüpheli buldu. şahsı takibe alan JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kimliğini tespit ettiği Osman B.'nin hem ilçede hem de kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi. JASAT ve ilçe jandarma ekipleri şüpheli Osman B., düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanırken evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan silahta ele geçirildi. Alacak verecek meselesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini öğrenilen Osman B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Husumetlisinin Evinde Ateş Açan Şüpheli, Kıyafetine Yapışan Ot Sayesinde Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Husumetlisinin Evinde Ateş Açan Şüpheli, Kıyafetine Yapışan Ot Sayesinde Yakalandı - Son Dakika
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