Denizli'de iftar için ekmek aldıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Ali Marım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaeddin Cunkuş (59) iftar için ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek istediği esnada Hayrullah Y. (22) idaresindeki 34 RZE 87 plakalı Opel marka otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cunkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Cunkuş'un yakınları acılı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğı kazada ölen Cunkuş'un belediyenin fen işleri biriminde çalıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de İftar İçin Ekmek Alan Şahıs Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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