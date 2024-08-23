Denizli\'de işitme engelli adam kayıp

3.Sayfa

Denizli'de işitme engelli 57 yaşındaki Serhat Bamyacı kayıp olarak aranıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki işitme engelli Serhat Bamyacı parka gidiyorum diyerek ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Evden çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamayan Bamyacı'yı gittiği düşünülen parkta da arayan aile üyeleri sonuç alamayınca ihbarda bulundu. kayıp işitme engelli adam tüm ilçede aranıyor. - DENİZLİ