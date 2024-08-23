Denizli'de işitme engelli adam kayıp - Son Dakika
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Denizli'de işitme engelli adam kayıp

Denizli\'de işitme engelli adam kayıp

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki işitme engelli Serhat Bamyacı parka gidiyorum diyerek ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailesi tarafından ihbar edilen Bamyacı, tüm ilçede aranıyor.

23.08.2024 11:07
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Denizli'de işitme engelli 57 yaşındaki Serhat Bamyacı kayıp olarak aranıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki işitme engelli Serhat Bamyacı parka gidiyorum diyerek ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Evden çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamayan Bamyacı'yı gittiği düşünülen parkta da arayan aile üyeleri sonuç alamayınca ihbarda bulundu. kayıp işitme engelli adam tüm ilçede aranıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de işitme engelli adam kayıp - Son Dakika

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