Denizli\'de Kaçak Atık Yangını Paniğe Neden Oldu

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Denizli'de ormanlık alana yakın bir noktaya kaçak olarak dökülen atıkların ateşe verilmesi sonucu başlayan yangın paniğe yol açtı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki ormanlık alana yakın bir mesafeye kaçak olarak dökülen büyük bölümü plastik izolasyon malzemesi ve strafor olan atıklar henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi. Genç çam ağaçlarının bulunduğu ağaçlandırma sahasından yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükselen alevlere kısa süre müdahale eden Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Orman sahasının hemen yanı başında çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaçak atıkların tutuşturulmasıyla başlayan yangına ait görüntüleri paylaşan görgü tanıkları, yaşanabilecek bir afete yol açabilecek duyarsızlığa tepki gösterdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ