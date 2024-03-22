Denizli'de hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarmanın operasyonun kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bozalan Mahallesinde 4 kaçak kazı yapan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilerin 2 metre genişliğe 35 metre derinliğe sahip kuyu kazdıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında E.Ş., M.B., A.E., ve S.Ç. gözaltına alınırken, bir adet jeneratör, 3 adet delici başı, balyoz, kazma, kürek ve 25 metre uzunluğunda kablo ele geçildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 25 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sonucunda sentetik bonzai ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde meydana gelen kazada, traktör ile yolcu treni çarpıştı. Traktörün ikiye bölünmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmadan 11 şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan ise 7 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Operasyonda 140 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 49 kök kenevir ve diğer uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
Elazığ-Diyarbakır yolu Bakyantepe mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yan yattı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Maden Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla ateş ederek öldüren genç kadına mahkemece 25 yıl hapis cezası verildi. Olayın faili olan Şehri Bakar, Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçlu bulunarak cezalandırıldı. Şehri Bakar'ın eşi ise cezaevinde bulunuyor.
Diyarbakır'da meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, tutuklu 3 müteahhit ve inşaat mühendisine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Duruşmada mağdur taraf avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Samsun'da kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan kadın, adliyeye sevk edildi.
Polonya'nın Gryzliny havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 300 kilogram ağırlığında iki adet bomba bulundu. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için 500 çevre sakini bölgeden tahliye edildi, tren yolu ve ekspres yol trafiğe kapatıldı.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı öğle vakitlerinde de etkili oldu. Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, Tekkeköy ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin üzerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet tabanca mermisi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
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