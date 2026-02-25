Denizli\'de Kadın Su Kuyusuna Düştü

Denizli'de komşusunun bahçesinden kurumuş ağaç dallarını toplamak isteyen kadın fark etmediği su kuyusuna düştü. Talihsiz kadının düştüğü 20 metrelik su kuyusundan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda kırıkların olduğu öğrenildi.

Olay, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hatice Karahan, komşusuna ait bahçeye girerek kurumuş ağaç dallarını toplamaya başladı. Ağaç dallarını toplayan talihsiz kadın bahçede bulunan 20 metre derinliğine sahip su kuyusunu fark edemeyerek içine düştü. Hatice Karahan'ın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halatlar yardımıyla indiği kuyudan Hatice Karahan'ı büyük titizlikle kuyudan çıkardı. Kuyudan çıkarılan talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk muayenesinin ardından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Hatice Karahan'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ