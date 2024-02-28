Denizli\'de Kadını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Denizli'de birlikte yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan kadını, bıçakla öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan Afganistan uyruklu Mohammad Esmail Habibi (42), uzun süredir birlikte yaşadığı 30 yaşındaki Nasım Gol Karımı'yla tartışmaya başladı. Birlikte yaşadığı kadınla bir süre tartışan Mohammad Esmail Habibi, eline aldığı bıçakla çocuklarının annesi olan kadına saldırdı. Gözleri önünde babalarının annelerini bıçakladığını gören çocukların yardım çığlıkları üzerine komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Karımı'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, cinayet zanlısı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Habibi'nin polise verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil zanlısı Habibi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Habibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çocuklarının gözünün önünden öldürülen kadının cenazesi ve devlet koruması altına alınan 14 ve 16 yaşındaki çocuklarının durumu ile ilgili aile üyelerinin Denizli'ye gelmesi bekleniyor. - DENİZLİ