Denizli'de Kaldırım Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Denizli'de Kaldırım Denetimleri Artıyor

Denizli\'de Kaldırım Denetimleri Artıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımlarda yapılan denetimlerde, yaya geçişini engelleyen malzemeleri topluyor. Esnaflara uyarılar yapılarak, kamuya ait alanların yayaların kullanımına açık olması vurgulandı.

10.02.2025 13:52  Güncelleme: 13:54
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, vatandaşların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi için kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, cadde ve sokaklarda yaya geçişini engelleyen duba, totem, reklam panosu gibi malzemeler toplandı.

Kaldırım ve yol işgallerine karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, esnaflara uyarılarda bulunulurken, kamuya ait alanların yayaların kullanımına açık olması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların güvenliği ve şehir estetiğinin korunması amacıyla bu tür çalışmaların düzenli olarak devam edeceği belirtildi. Kaldırım ve yol işgalleriyle ilgili ihbarların titizlikle değerlendirildiği, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kaldırım Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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