Denizli\'de Kanlı Olay: Kadın Öldürüldü, Şüpheli İntihar Etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kadın arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs, kendisini asarak intihar etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Serinhisar ilçe merkezinde bulunan Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; boyacılıktan emekli olan Ali Ö., saat 15.00 sıralarında çalışmaya giden eşi C.Ö.'ye "Seni çok seviyorum" diye mesaj attı. Saat 18.00 sıralarında işten dönen C.Ö., eve girdiğinde kocasını ve Ali Ö.'nün gönül ilişkisi olduğu iddia edilen kadını ölü olarak buldu.

C.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ali Ö.'nin kadın arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendisini asarak intihar ettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın meydana geldiği evde araştırma başlattı. - DENİZLİ