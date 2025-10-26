Denizli'de Kavgada Satır Darbesiyle Ölüm - Son Dakika
Denizli'de Kavgada Satır Darbesiyle Ölüm

26.10.2025 07:20
Denizli'de Yılmaz Köse, eşinin sevgilisiyle kavga sonucu satırla ağır yaralandı; hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin sevgilisiyle aralarında çıkan kavgada başına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 22 Ekim Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse'nin evinde bulunan çocuklarını görmeye gitti.

SATIRLA SALDIRIYA UĞRADI

Bu esnada İkbal Köse'nin evinde olan sevgilisi Muhammet Koç (39), ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Muhammed Koç, Yılmaz Köse'ye satırla saldırarak yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz Köse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Yılmaz Köse'yi satırla ağır yaralayan Muhammed Koç'u gözaltına aldı.

GÖZLATINA ALINAN SEVGİLİ TUTUKLANDI

İki gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Yılmaz Köse bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Köse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Koç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

08:07
Denizli'de Kavgada Satır Darbesiyle Ölüm
