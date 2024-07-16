Denizli'de Kepçe Operatörü Göçük Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Kepçe Operatörü Göçük Altında Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kozlar Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması yapan kepçe operatörü, meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.07.2024 14:27
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Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kozlar Mahallesi'nde su kuyusu açmak için çalışma yapan kepçe operatörünün meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kozlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; su kuyusu inşa etmek için kazı yapan kepçe operatörü Hasan Küçükoğlu, suya ulaşılması üzerine kontrol amacıyla kuyuya inmeye çalıştı. Hasan Küçükoğlu, bu sırada meydana gelen göçükte e toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, UMKE ve belediye ekiplerinin yardımıyla Hasan Küçükoğlu'nu bedeni enkaz altından kurtardı. Ağır yaralanan kepçe operatörü, en yakın sağlık birimi olan Beyağaç Sağlık Ocağına sevk edilmek istendiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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