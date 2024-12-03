Denizli\'de Kış Dönemi Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

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Denizli'de kış mevsimi süresinde trafik güvenliği sağlanması ve trafik akışının kesintisizi olarak sürdürülebilmesi amacıyla, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında "Kış Dönemi İl Trafik Güvenliği Toplantısı" düzenlendi. Yapılan koordinasyon toplantısında, kış mevsimi süresince belirlenen trafik tedbirleri açıklandı.

Denizli'de kış mevsimi süresince trafik güvenliği sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacı ile "Kış Dönemi İl Trafik Güvenliği Toplantısı" düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan koordinasyon toplantısında, kış mevsimi süresince aşağıda belirtilen trafik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.

Toplantıda belirlenen tedbirler açıklandı

Kış Dönemi İl Trafik Güvenliği Toplantısı çerçevesinde alınan tedbirler ve alınan kararlarla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yük ve yolcu nakli yapan araçların tamamı 1 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği takacaktır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. Kamyonet olarak tescil edilmiş ancak özel olarak kullanılan araçlarda kış lastiği zorunlu değildir. Hava sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü durumlarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından diğer araçlar için zorunlu olmamakla beraber kış lastiği kullanımı tavsiye edilir" - DENİZLİ