Kıskançlık Krizi: Eski Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kıskançlık Krizi: Eski Çalışan Hayatını Kaybetti

Kıskançlık Krizi: Eski Çalışan Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kıskançlık krizine giren bir koca, kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle buluşan eski çalışanını vurarak ağır yaralamıştı. Yaralanan eski çalışan, 166 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.

06.09.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kıskançlık krizine giren kocanın, kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle buluşan ve başına 2 el ateş ederek ağır yaraladığı eski çalışanı, tedavi gördüğü hastanede 166 gün sonra hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde 24 Mart tarihinde meydana gelen olayda; Pamukkale ilçesinde otel işletmecisi olan Mehmet G., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Ü.G.'yi takip etti. Bir süre izlediği eşinin eski çalışanı Mehmet Yılmaz'ın otomobiline bindiğini gören koca, öfkeye kapıldı. Eşi ile eski çalışanının yanına giden Mehmet G. ile otomobilden inen Mehmet Yılmaz arasından tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren koca, yanında getirdiği tabancayla Mehmet Yılmaz ve eşi Ü.G.'yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla ağır yaralanan Mehmet Y, ile Ü.G., ambulansla hastaneye sevk edildi. Polise teslim olan koca, tutuklanarak cezaevine gönderilirken; karın boşluğundan yaralanan eşi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yakın mesafeden boynu ve başından vurulan Mehmet Yılmaz, olayın ardından Denizli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 28 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 5,5 aydır hayata tutunma çabası veren Mehmet Yılmaz'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Eski patronu tarafından öldürülen Yılmaz'ın bugün Çal ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, denizli, 3-sayfa, Güncel, Çal, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıskançlık Krizi: Eski Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kıskançlık Krizi: Eski Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement