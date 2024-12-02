Denizli\'de Metruk Evde Yangın Paniği

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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde metruk evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Geceyi aydınlatan yangında itfaiye ekipleri yangını kontrol ederken metruk ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Beyağaç ilçesi Eşen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde metruk evin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Beyağaç itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ