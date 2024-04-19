Denizli'de Milli Mücadele Kahramanı Abide Yanlışlıkla Yakıldı - Son Dakika
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Denizli'de Milli Mücadele Kahramanı Abide Yanlışlıkla Yakıldı

Denizli\'de Milli Mücadele Kahramanı Abide Yanlışlıkla Yakıldı

Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Aile, tadilat masraflarını üstlendi.

19.04.2024 10:24  Güncelleme: 10:27
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Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına, Tavas ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yakıldığı ortaya çıktı. Olayın yanlışlıkla meydana geldiğini ifade eden aile, tadilat masraflarını üstlendi.

Aralık 2018'de Tavas Belediyesi tarafından Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan abide il protokolünün katılımıyla açıldı. Tavas ilçesi girişinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe Abidesi, geçtiğimiz Çarşamba gece yarısı alevlere teslim oldu. Samanlık Mahallesi'nin kente hakim noktasında bulunan abidenin yangında enkaza dönmesi, ilçede üzüntüye neden oldu. Kundaklanma şüphelisi üzerine durulan yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polyester ve cam karışımından yapılan abide, yangında büyük zarar görürdü.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, yangını çıkartmış olabileceği düşünülen 1 kişinin eşkali belirlendi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, heykeli enkaza dönüştüren yangını çıkarttığı belirlenen 13 yaşındaki çocuğun ailesi, yetkilileri bilgilendi. Olayın çocukların oyun oynadığı sırada yanlışlıkla meydana geldiğini savunan aile, heykelin tüm tadilat masraflarını da üstlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Milli Mücadele Kahramanı Abide Yanlışlıkla Yakıldı - Son Dakika

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