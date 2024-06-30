Denizli'de Minibüs Şarampole Devrildi: 2'si Ağır 8 Yaralı

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Denizli'de minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen araçta 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre: sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen servis aracı sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Takla atan araca gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Acıpayam ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan personeli taşıdığı öğrenilen servis aracında bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralanan personelden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 8 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ