Denizli'de motoruna gizlenen 971 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de motoruna gizlenen 971 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Denizli\'de motoruna gizlenen 971 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de narkotik polisi, şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisiyle 2 şüpheli aracı Sarayköy ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçların motor kısmına gizlenen 971 uyuşturucu hap ele geçirildi, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de narkotik polislerinin iki şüpheli araçta yaptığı aramada 971 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi motor kısmına gizleyen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şehir dışından Denizli'ye uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde bilgi alındı. İl dışından uyuşturucu veya uyarıcı madde sevkiyatı gerçekleştireceği değerlendirilen 2 şüpheli araç, adım adım takip edildikten sonra Sarayköy ilçesindeki uygulama noktasında gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli araçlarda yapılan aramalarda hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada 971 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaGüvenlikSarayköyNarkotikDenizliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de motoruna gizlenen 971 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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