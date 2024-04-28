Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tali yoldan kontrolsüz çıkış yaptığı iddia edilen motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi bugün defnedilecek.

28.04.2024 11:37
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tali yoldan kontrolsüz çıkış yaptığı iddia edilen motosiklete otomobil çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Denizli- Çameli karayolu Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Acıpayam yönüne seyir halinde olan A.A. idaresindeki 20 ACA 347 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkış yaptığı iddia edilen Ahmet Argün'ün kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Argün, çarpışmanın etkisiyle metrelerce ileriye savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüsü Ahmet Argün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, otomobil sürücüsü A.A. ile birlikte araçta bulunan S.İ., R.Ö. ve T.Ş. yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan sürücü A.A., ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Argün'ün cenazesin, otopsi işlemlerinin ardından Acıpayam'a bağlı Darıveren Mahallesi'nde bugün defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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