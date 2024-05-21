Denizli'de Motosiklet Kazası Sonrası Yalan İhbar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası Sonrası Yalan İhbar Ortaya Çıktı

Denizli\'de Motosiklet Kazası Sonrası Yalan İhbar Ortaya Çıktı

Denizli'de meydana gelen motosiklet kazasında ölen sürücünün yerine başkası gibi ihbarda bulunan ve ambulansın gelmesini bekleyen sürücünün yalanı, jandarma tarafından ortaya çıkarıldı. Aracında hasar oluşmamasına rağmen kamera incelemesi sonucu tespit edilen tanker sürücüsü, suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ise Ankara'da defnedildi.

21.05.2024 13:50
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Denizli'de çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan, kazayı başkası yapmış gibi ihbarda bulup ambulansın gelmesini bekleyen sürücünün yalanını jandarma ortaya çıkardı. Aracında hasar oluşmaması nedeniyle yalan beyanda bulunmasına rağmen 8 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen tanker sürücüsü, suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Çivril-Denizli kara yolu Denizler kavşağında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada; 16 ALV 502 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Aslan Becit, Baklan Denizli kavşağında kaza yaptı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza bölgesinde inceleme yapan Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikletteki hasar ve yoldaki firen izlerinden başka bir aracın daha kazaya karışmış olma ihtimali üzerine araştırmalarını derinleştirdi.

Aracındaki hasar büyük olmayınca yalan beyanda bulundu

Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi yakınlarında meydana gelen faili meçhul ölümlü trafik kazasıyla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri yakınlarında bulunan kameralarda yaptıkları incelemede kaza öncesi olay yerine geçen tüm araçları tek tek inceledi. Dikkat çeken araçlardan birisi ise ihbarda bulunan sürücünün kullandığı tanker oldu. Kamera incelemesi tamamlayan ekipler, ihbarcı Durmuş Y. ile tekrar görüştüklerinde ve araç üzerinde inceleme yaptıklarında, kazayı ihbar edip ambulans çağıran şahsın aynı zamanda olay şüphelisi olduğunu tespit etti.

Korktuğu için yalan söylemiş

Durmuş Y., kendisiyle yapılan görüşmede ve araç üzerinde yapılan incelemede delillere ulaşılması üzerine motosiklet sürücüsü ile birlikte kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Sürücü, kaza sonrasında araçtan inerek ambulans çağırdığını, motosiklet sürücüsünün yanında bir süre beklediğini, ambulans geldikten sonra da olay yerinin kalabalıklaşması nedeniyle korkup kaçtığını söyledi.

JASAT dedektifleri tarafından kısa süre aydınlatılan faili meçhul ölümlü trafik kazasının şüphelisi Durmuş Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücü Aslan Mecit'in cenazesi ile öğle namazını müteakip Ankara'da toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazası Sonrası Yalan İhbar Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Motosiklet Kazası Sonrası Yalan İhbar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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