Denizli'de Motosiklet Kundaklama Girişimi - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kundaklama Girişimi

Denizli\'de Motosiklet Kundaklama Girişimi
23.07.2026 11:51
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Denizli'de bir motosiklet, yanıcı madde konarak kundaklanmaya çalışıldı. Polis soruşturma başlattı.

Denizli'de gece saatlerinde park edilen bir motosikletin altına yanıcı madde dolu iki şişe bırakılarak kundaklanmak istendi. Şans eseri alev almayan motosikletteki girişim öğle saatlerinde fark edilirken, polis acemi kundakçıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, kaldırıma park edilen 20 AUM 181 plakalı motosiklete yönelik kundaklama girişiminde bulunuldu. Motosikletin alt kısmına ve egzoz borusunun hemen hizasına içerisinde yanıcı madde bulunan iki adet şişe bırakan acemi kundakçılar, aracı ateşe vermeye çalıştı. Şüphelilerin amatörce hazırladığı yanıcı madde düzeneğinin alev almaması muhtemel bir felaketi önledi.

Alev almayınca fark edilmedi

Girişimin amatörce kalması ve hazırlanan düzeneğin tutuşmaması üzerine motosiklet gece boyunca kaldırımda öylece kaldı. Olayın fark edilmesi ise ancak öğle saatlerinde gerçekleşti. Motosikletin altındaki şüpheli şişeleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri motosiklet çevresinde detaylı inceleme yaptı. Egzoz kısmına yerleştirilen yanıcı madde dolu şişeler muhafaza altına alınarak parmak izi incelemesine gönderildi. Tam olarak hangi saatte gerçekleştirilmeye çalışıldığı henüz netleşmeyen girişimle ilgili polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Motosiklet Kundaklama Girişimi - Son Dakika

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