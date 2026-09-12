Denizli\'de operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'de jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale ve Serinhisar ilçelerinde düzenlenen müşterek operasyonlarda, 103 bin 496 kullanımlık sentetik kannabinoid/bonzai, 1.415 adet sentetik hap ve 344 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.