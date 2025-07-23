Denizli\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucunda söndürüldü.

Denizli'nin Çal ilçesi Belevi Mahallesi Balıkboğazı mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına ekipler hızlı ve cansiperane müdahale etti. Yangın, makilik alanda başladı ve ormanlık alana fazla zar vermeden söndürüldü. Yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken aynı zamanda karadan ise 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun ve hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. - DENİZLİ