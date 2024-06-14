Denizli'de Orman Yangını Nedeniyle Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Orman Yangını Nedeniyle Bin Kişi Tahliye Edildi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tahliye edilmeye başlandı. Vatandaşlar hayvanlarıyla birlikte mahalleyi terk ederken, bazıları ise evlerini bırakıp gidemedi. Yangın hala devam ediyor ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri mahalledeki evleri boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tahliye edilen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Kınıklı yerleşkesinde konaklayacak.

14.06.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de orman yangını nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi'nde tahliye işlemi başlatıldı. Vatandaşların bir kısmı hayvanlarıyla birlikte mahalleyi tahliye ederken, bir kısmı ise evini barkını bırakıp gidemedi.

Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını halen devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle de hızlı ilerleyen yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Yaylada 30 ev yangının ilk saatlerinde tahliye edilirken, yangın Mollaahmet Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı. Yoğun dumanın de etkili olduğu yaklaşık bin nüfuslu mahalle için tedbir amaçlı tahliye kararı verildi.

Mahalledeki evlerin kapıları jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından bir bir çalınarak mahalleyi boşaltılması söylendi. Jandarma ekipleri aynı zamanda araç megafonlarıyla köyün boşaltılması konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların bir kısmı hayvanlarıyla birlikte mahalleyi tahliye etmeye başladı. Kimi vatandaşlar ise hayvanları götürecek uygun alanları olmadığı gerekçesiyle mahalleden ayrılmak istemediği öğrenildi. Mahalleden tahliye edilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Kınıklı yerleşkesine konaklayacağı öğrenildi.

Evini ve hayvanlarını mahalleden tahliye eden Ergün Çavuş, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Valimiz, kaymakamımız, jandarmamız gelip yardım etti. Devlet olmazsa biz olmayız. Mahalle tahliye edilmeye başladı. Mahallede yaklaşık 400 hayvanımız var. Tahliye edebildiğimiz kadarını düğün salonuna, boş alanlara hayvanlarımızı götüreceğiz. Allah izin verirse köyümüz yanmayacak" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, Orman Yangını, Jandarma, Gençlik, Babadağ, Denizli, Spor, Doğal Afet, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Orman Yangını Nedeniyle Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 23:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Orman Yangını Nedeniyle Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement