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Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Bekilli ilçesi Yahyala Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan orman sahasında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ