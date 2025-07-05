Denizli\'de Ot Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü

Denizli'de otlarla kaplı boş arazide çıkan örtü yangını, çevre bahçelerdeki meyve ağaçlarına zarar verirken, evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde kuru otlarla kaplı boş arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale etti. Boş arazinin çevresinde bulunan bahçelerdeki meyve ağaçları yangından zarar görürken, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ