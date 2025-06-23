Denizli'de Otobüste Hakaret Olayı: Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Denizli'de Otobüste Hakaret Olayı: Şüpheli Serbest Bırakıldı

Denizli\'de Otobüste Hakaret Olayı: Şüpheli Serbest Bırakıldı
23.06.2025 16:46  Güncelleme: 16:48
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Denizli'de 2 yaşındaki kızıyla otobüse binen tesettürlü bir kadına, başka bir kadın tarafından hakaret edildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur anne ve çocuğuna destek vereceğini açıkladı.

Denizli'de 2 yaşındaki kızıyla birlikte halk otobüsüne binen tesettürlü kadına hakaret ve sinkaflı küfürler eden kadın adlim makamlara sevk edildi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda; Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı. Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürünce arbede yaşandı. Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken, tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Her iki kadının birbirinden şikayetçi olduğu olayın ardından, tehdit ve hakaretlerde bulunan 57 yaşındaki S.E. "Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltına alındı. Tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden, toplu taşıma aracında hakaret eden şüpheli S.E., ifade işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan Bugün adliyeye sevk edilen ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan S.E., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından anne ve çocuğuna destek

Yaşanan olayın ardından anne ve çocuğuyla görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Denizli'de gerçekleşen olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu olayda mağdur olan anne ile görüşme gerçekleştirilmiş olup hem anne hem de çocuğu için psikososyal destek planlaması yapılmıştır. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olacak ayrıca 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunarak, Bakanlık olarak olayın yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Politika, 3-sayfa, denizli, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Otobüste Hakaret Olayı: Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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