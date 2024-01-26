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Denizli'de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
26.01.2024 - 14:11,
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Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Acıpayam ilçesi Yeşildere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta ikiye büküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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