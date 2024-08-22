Denizli'de pazaryerinde çıkan kavga hastanede son buldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de pazaryerinde çıkan kavga hastanede son buldu

Denizli\'de pazaryerinde çıkan kavga hastanede son buldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde daha önceden husumeti bulunan iki kişi arasında pazaryerinde başlayan kavga hastanede bitti. Kavgaya karışan zanlılar polis tarafından gözaltına alınırken bıçakla yaralanan üç kişi Ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

22.08.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde daha önceden husumeti bulunan iki kişi arasında pazaryerinde başlayan kavga hastanede bitti.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesinde pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe pazarında karşılaşan iki kişi kavga etti. Kavgaya, tarafların akraba ve aileleri de karışınca kavga büyüdü. Pazaryeri dışına taşan kavgada birbirine giren iki grupta üç kişi değişik yerlerinden bıçaklandı. Kavgaya karışan zanlılar polis tarafından gözaltına alınırken bıçakla yaralanan üç kişi Ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan bir kişi yapılan ilk tedavisinin ardından Denizli'ye sevk edildi. Diğer iki yaralının tedavisi Çivril Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Olayın duyulmasının ardından iki tarafın akraba ve aile bireyleri hastane önüne akın ederken polis hastane önünde güvenlik önemli aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pazaryeri, denizli, 3-sayfa, Çivril, Kavga, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de pazaryerinde çıkan kavga hastanede son buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:19:49. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de pazaryerinde çıkan kavga hastanede son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement