Denizli\'de Polis Memuru Ölü Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir polis memuru, yaşadığı apartta ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan polis memuru İsmail D. (41) kaldığı apartta hareketsiz şekilde bulundu. Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından İsmail D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından İsmail D.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre İsmail D.'nin beylik tabancasıyla kendini vurarak hayatını kaybettiği tespit edilirken, İsmail D.'nin meslektaşları ve yakınları acı haberle yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ