Denizli\'de Psikolojik Tedavi Gören Yaşlı Adam Düştü

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Denizli'de 76 yaşındaki adam, sokakta kanlar içerisinde yerde bulundu. 3. kattaki dairesinden düştüğü belirlenen şahsın psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki kaldırımda hareketsiz halde yatan bir şahsı fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kanlar içerisinde buldukları yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Hüzeyfe Şentürk (76) olduğu belirlendi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Şentürk'ün kendisine ait evin 3. katından düştüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şentürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Şentürk'ün eşiyle birlikte yaşadığı dairede incelemelerde bulundu.

Şentürk'ün hayatını kaybetme nedeni araştırılıyor. - DENİZLİ