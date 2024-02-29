Denizli'de Rahatsızlanan Minik Kızın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Denizli'de Rahatsızlanan Minik Kızın Cenazesi Toprağa Verildi

Denizli\'de Rahatsızlanan Minik Kızın Cenazesi Toprağa Verildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye götürülmek üzereyken yaşamını yitiren 5 yaşındaki Fatmaana Ünal'ın cenazesi, Kelekçi Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

29.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:52
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Denizli'de rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye götürülmek üzereyken yaşamını yitiren minik kızın cenazesi toprağa verildi.

Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Fatmaana Ünal, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde rahatsızlanarak ailesi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü. Burada serum verildikten sonra taburcu edilen Ünal, evine gittikten bir süre sonra tekrar halsizleşerek fenalaştı. Durumu fark eden baba Hasan Ünal, kızını Kelekçi 112 Acil Sağlık İstasyonuna götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik kız ambulansla tekrar Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen minik Fatmaana'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Fatmaana Ünal'ın cenazesi Kelekçi Mahallesinde bulunan Çarşı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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