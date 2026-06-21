Denizli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

21.06.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Haziran'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 37 adet fişek ele geçirildi. 6136 Sayılı Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 6 şüpheli ise, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Denizli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayahibe’de Otel Yangını: 1700 Turist Tahliye Edildi Bayahibe'de Otel Yangını: 1700 Turist Tahliye Edildi
Hepsi ülkeye sokulacaktı Değerleri tam 8 milyar lira Hepsi ülkeye sokulacaktı! Değerleri tam 8 milyar lira
Okumanın yaşı yok Maaile birlikte sınava girdi Okumanın yaşı yok! Maaile birlikte sınava girdi
Trump’ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye’ye yapabilir Trump'ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye'ye yapabilir
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı... Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah’ım neden Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?

20:06
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım’dan 2 kötü rekor
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım'dan 2 kötü rekor
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:46
Galatasaray’dan Bruno Fernandes atağı
Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
16:17
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 20:24:48. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.