Denizli\'de Sahte Alkol Operasyonu: 2 Tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkol ticaretinin önlemesine yönelik yapılan operasyonda 3 bin 620 litre kaçak alkol ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkollü içki ticareti yapan, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyonlar sürüyor. 12 Ağustos 2025 günü kaçak alkolleri kamyonetle yer değişliği yaptıkları esnada yapılan operasyonda kamyonette bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların Kamyonetlerinde yapılan aramada 3 bin 420 litre etil alkol ve 200 litre metil alkol ele geçirildi.

Kaçak alkole yakalanan 2 şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları Adli Makamlarca 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - DENİZLİ