Denizli\'de Salep Toplayan Şahsa Yüksek Cezası

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine ormanlık alanda kazı yaparak salep bitkisi toplayan şahsa, 547 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Buldan ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşları ihbarı ile ormanlık alanda kazı yaparak salep bitkisi sökümü yaptığı tespit edilen M.T., söktüğü saleplerle birlikte ele geçirildi. Türkiye'de toplanması yasak olan bitkiyi kaçak yollarla toplayan M.T.'ye 547 bin TL para cezası kesildi.

Salep bitkisi, 1975 yılında 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CITES) ile 183 ülkenin imzasıyla endemik tür olarak koruma altına alındı. 1996 yılından bu yana da Türkiye'de de toplanması yasaklandı. - DENİZLİ