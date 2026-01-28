Samanlık yangını korkuttu

Denizli'de gece saatlerinde yanan samanlık korkuya neden oldu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında samanlık kısa sürede alevlere teslim oldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlıkta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ