Denizli'de Şehit İhlali Yapan Sürücülere Sıkı Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Şehit İhlali Yapan Sürücülere Sıkı Denetim

Denizli\'de Şehit İhlali Yapan Sürücülere Sıkı Denetim

Denizli Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere karşı sıkı denetim başlattı. Denizli-İzmir ve Denizli-Antalya karayolu Üçgen Köprülü Kavşağı giriş ve çıkışlarında şerit ihlali uygulaması yapılıyor. Sürücülerden trafik işaret ve levhalarına riayet etmeleri istendi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

16.08.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de şehit ihlali yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere karşı sıkı denetim başlatıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde trafik akışının düzenini sağlamak, meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla Denizli- İzmir karayolu ile Denizli - Antalya karayolu istikametindeki Üçgen Köprülü Kavşağı giriş ve çıkışlarında şerit ihlali uygulaması yapılıyor. Önemli bir geçiş noktasında bulunan yolu kullanan sürücülerden trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları ve cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için trafik işaret ve levhalarına riayet etmeleri istendi.

Trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere Kent Güvenlik Sistemlerince 2918 sayılı K.T.K 47/1c maddesi "Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" maddesinden cezai işlem uygulanmakta olduğu kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, 3-sayfa, Köprülü, Antalya, trafik, İzmir, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Şehit İhlali Yapan Sürücülere Sıkı Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 14:43:51. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Şehit İhlali Yapan Sürücülere Sıkı Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement