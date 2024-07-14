Denizli\'de sepetli motosiklet kazası: Koca hayatını kaybetti, eşinin beyin ölümü gerçekleşti

3.Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Güney ilçesinde sepetli motosikletle 3 metre yükseklikten düşen çiftten koca hayatını kaybetti, eşinin ise beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Kaza, Güney ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Belediyesi'nde çalışan Oktay Burkay (39), eşi Emine Burkay ile birlikte üç tekerlekli sepetli motosikletle evlerine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletin üzerindeki çift sert bir şekilde yere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Burkay çiftini ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti.

Sağlık durumu ağır olan Oktay Burkay ambulansta hayatını kaybederken, eşi Emine Burkay ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kalp masajı sonucu geri döndürülmesine rağmen beyin ölümü gerçekleşen kadının, cihaza bağlı olarak yaşatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ