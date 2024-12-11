Denizli'de Seyyar Gıda Satıcılarına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Seyyar Gıda Satıcılarına Operasyon

Denizli\'de Seyyar Gıda Satıcılarına Operasyon

Denizli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden seyyar gıda satıcılarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Hijyen standartlarına uymayan ürünlere el konuldu ve ilgili satıcılara cezai işlemler uygulandı.

11.12.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden seyyar gıda satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Dün gece çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde, hijyen standartlarına uymayan ve gıda güvenliği riskleri taşıyan seyyar kokoreç, balık ve köfte satıcılarına müdahale edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu meydan, park ve caddelerde denetimlerini sürdürerek kayıt dışı faaliyet gösteren satıcıları tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve Merkezefendi Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte yapılan baskınlarda, hijyenik olmayan şartlarda hazırlanan gıdalarla ilgili çok sayıda şikayet alındığı belirtilirken, gıda güvenliğini sağlamayan ürünlere el konuldu. Zabıta ekiplerinin operasyon sırasında hem vatandaşları bilinçlendirdiği hem de ilgili satıcılara uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Kanunlara aykırı faaliyet gösteren kişilere ise gerekli cezai işlemler uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği ve halkın sağlığını tehdit eden unsurlara karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek belediyeye teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Operasyon, Güvenlik, denizli, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Seyyar Gıda Satıcılarına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:22:07. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Seyyar Gıda Satıcılarına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.