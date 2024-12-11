Denizli\'de Seyyar Gıda Satıcılarına Operasyon

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden seyyar gıda satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Dün gece çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde, hijyen standartlarına uymayan ve gıda güvenliği riskleri taşıyan seyyar kokoreç, balık ve köfte satıcılarına müdahale edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu meydan, park ve caddelerde denetimlerini sürdürerek kayıt dışı faaliyet gösteren satıcıları tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve Merkezefendi Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte yapılan baskınlarda, hijyenik olmayan şartlarda hazırlanan gıdalarla ilgili çok sayıda şikayet alındığı belirtilirken, gıda güvenliğini sağlamayan ürünlere el konuldu. Zabıta ekiplerinin operasyon sırasında hem vatandaşları bilinçlendirdiği hem de ilgili satıcılara uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Kanunlara aykırı faaliyet gösteren kişilere ise gerekli cezai işlemler uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği ve halkın sağlığını tehdit eden unsurlara karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek belediyeye teşekkür etti. - DENİZLİ