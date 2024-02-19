Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Olay, Yelişyuva Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ali Mert Ayöz, hafta sonunu arkadaşları ile birlikte geçirmek için Cumartesi günü Yeşilyuva Mahallesi'ne geldi. Gece dedesi Ali Ayöz'e ait boş evde sobayı yakarak uykuya dalan Ali Mert Ayöz, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ali Mert Ayöz'den uzun süre haber alamayan arkadaşları eve geldiklerinde içeride duman görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Mert Ayöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ali Mert Ayöz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Ali Mert Ayöz'ün cenazesinin bugün Yeşilyuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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