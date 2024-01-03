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Denizli'de Tartışma Sonucu Bıçakla Yaralanan Şahıs Polise Direndi - Son Dakika
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Denizli'de Tartışma Sonucu Bıçakla Yaralanan Şahıs Polise Direndi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir şahıs, kadın arkadaşıyla yaşadığı tartışmayı ayırmak isteyenlerle de tartıştıktan sonra bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine direnen yaralı şahıs, kelepçe ile ambulansa bindirildi. Şahsın tedavisi hastanede devam ederken, olayın faili olan kişileri arama çalışmaları başlatıldı.

Denizli\'de Tartışma Sonucu Bıçakla Yaralanan Şahıs Polise Direndi
03.01.2024 - 09:48,
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Denizli'de kadın arkadaşıyla yaşadığı tartışmasını ayırmak isteyenlerle de tartışan şahıs, yaşanan arbedede bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen yaralı şahıs, kelepçe ile ambulansa bindirildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.K., yanında yanında bulunan kadın arkadaşı J.H. ile tartışmaya başladı. J.H.'nin çevreden yardım istemesi üzerine iki genç olaya müdahil oldu. Alkollü olduğu öğrenilen İ.K., bu kez gençlerle tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın büyümesiyle iki gençten biri yanındaki bıçakla İ.K.'yi elinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren İ.K., kelepçelenerek ambulansın gelmesini bekledi.

Ambulansın olay yerine geldiği sırada da yaralı halde bağırmaya devam eden İ.K.'nin, kendisine yardım etmek isteyen sağlık çalışanlarına da küfürler savurduğu görüldü. Ambulansa güçlükle bindirilen İ.K. tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken, olayın faili olan kişileri arama çalışması başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tartışma Sonucu Bıçakla Yaralanan Şahıs Polise Direndi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Tartışma Sonucu Bıçakla Yaralanan Şahıs Polise Direndi - Son Dakika
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