Denizli'de Tartışma Sonucu Çoban Öldürüldü - Son Dakika
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Denizli'de Tartışma Sonucu Çoban Öldürüldü

Denizli\'de Tartışma Sonucu Çoban Öldürüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı sürü sahibini ıskalayınca av tüfeğiyle çobanı öldüren yaşlı adamın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Olayın sebebi, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma ve yola serilen çivili kum oldu.

29.08.2024 10:54
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Denizli'de tartıştığı sürü sahibini ıskalayınca, av tüfeğiyle çobanı öldüren yaşlı adamın işlediği cinayetin detayları ortaya çıktı. Yanan motosiklet yüzünden aralarında husumet başlayan iki ailenin, olay günü de yola serilen çivili kum yüzünden tartıştıkları belirlendi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 25 Ağustos Pazar günü meydana gelen olayda; çiftçilik yapan 75 yaşındaki Mehmet Ali Aslan, komşusu olan aileyle aralarında çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle karşı tarafa ateş açmış, yaşanan arbedede kavgayı ayırmaya çalışan ve sürü sahibi Ersan Memiş'in yanında 15 yıldır çoban olarak çalışan 36 yaşındaki Hikmet Duman'ı öldürmüştü.

İki komşu arasında cinayete dönüşen olayın detayları ortaya çıktı. Mehmet Ali Aslan'ın (75), yaklaşık 9 ay önce motosikletini komşusu Ersan Memiş'in yaktığından şüphelenmesi üzerine iki komşu arasında husumet doğdu. Mehmet Ali Aslan'ın komşularının kendi evinin önünden geçen yolu kullanmaması için yola içerisinde çivi olan kum serdiği iddia edildi. Olay günü Ersan Memiş'in yola serilen kumu traktörüyle dağıtması üzerine duruma öfkelenen Mehmet Ali Aslan, elindeki tüfekle yola çıkıp tartıştığı ve elindeki sopayla üzerine doğru gelen bulunan Ersan Memiş'e elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Silah seslerini duyan Ersan Memiş'in ailesi ve çalışanları olay yerine geldi. Bu sırada Ersan Memiş'in aile yakınları Mehmet Ali Aslan'ın elindeki tüfeği almaya çalışırken, kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar ailenin yanında çoban olarak çalışan Hikmet Duman'ın karnına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Mehmet Ali Aslan ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Yaklaşık 9 aydır aralarında husumet vardı"

Yaşanan üzücü olayın geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığını belirten Tekkeköy Mahallesi Muhtarı Hasan Şen, "Aralarında daha önceden gelen bir husumet vardı. Mehmet Ali Aslan'a ait motosikletin Ersan Memiş tarafından yakıldığı iddiasıyla aralarında husumet vardı. Ersan Memiş'in Mehmet Ali Aslan'a ait motosikleti bilerek yaktığı gibi söylentiler olmuştu. Yaklaşık 9 aydır aralarında husumet vardı. Yaşanan tatsız olayın başlangıcı ise Mehmet Ali Aslan'ın evinin önündeki yola kum sermesiyle başlıyor. Kumun içerisinde çivi olduğu söylentileri var. Ersan Memiş ise traktörle bu kumu dağıtıyor. Mehmet Ali Aslan duruma öfkelenerek dışarıya tüfekle çıkıyor. Yanına gelen Ersan Memiş'e ateş ediyor. Sonrasında yaşanan arbedede Hikmet Duman vuruluyor" dedi.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Olay ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise elinde tüfekle bekleyen Mehmet Ali Aslan'a doğru Ersan Memiş'in geldiği ve Mehmet Ali Aslan'ın peş peşe iki el ateş ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen Ersan Memiş'in yakınları Mehmet Ali Aslan'ın elindeki tüfeği almaya çalıştıkları sırada hikmet Duman'ın vurulması yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tartışma Sonucu Çoban Öldürüldü - Son Dakika

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