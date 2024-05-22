Denizli'de ters yönde giden sürücüye 7 bin 129 TL ceza - Son Dakika
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Denizli'de ters yönde giden sürücüye 7 bin 129 TL ceza

Denizli\'de ters yönde giden sürücüye 7 bin 129 TL ceza

Denizli'de Merkezefendi ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ters yönde giden sürücüye 7 bin 129 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve aracın plakası tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücüye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

22.05.2024 09:50
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Denizli'de ters yönde giderek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 7 bin 129 TL cezai işlem uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ters yönde giden sürücü akıllara durgunluk getirdi. Yaklaşık 2 kilometre ters yönde giden sürücüyü ise diğer sürücüler tarafından kayda alındı. Sosyal medyada da gündem olan görüntülerin ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından yapılan kamera incelemelerinde ters yönde giden aracın plakası tespit edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kural ihlali yapan araç sürücüsüne '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi, Trafik işaret levhalar, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak' maddelerinden toplam 7 bin 129 TL cezai işlem uygulanmış ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de ters yönde giden sürücüye 7 bin 129 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de ters yönde giden sürücüye 7 bin 129 TL ceza - Son Dakika
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