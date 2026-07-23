Denizli'de Trafik Kazası: 5 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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Denizli'de Trafik Kazası: 5 Araç Hasar Gördü

Denizli\'de Trafik Kazası: 5 Araç Hasar Gördü
23.07.2026 09:40
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Denizli'de iki otomobil çarpıştı, savrulan araç park halindeki 3 araca çarptı, yaralanan yok.

Denizli'de iki otomobilin çarpışmasıyla savrulan araç, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 5 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan O.D. idaresindeki 20 PA 222 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan B.Y. yönetimindeki 44 AHR 785 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, kazaya karışan toplam 5 araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Trafik Kazası: 5 Araç Hasar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Trafik Kazası: 5 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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