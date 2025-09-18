Denizli'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Denizli'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Denizli\'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
18.09.2025 10:41  Güncelleme: 10:43
Denizli'de 'Otobüs Yolu' projesi nedeniyle tek şeride düşürülen İstiklal Caddesi'nde kamyonetin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Denizli'de Otobüs Yolu projesi nedeniyle tek şeride düşürülen İstiklal Caddesinden ara yola geçmek isteyen kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Denizli Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla 'Otobüs Yolu' projesinin hayata geçirildiği Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir şeridin otobüslere ayrılması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği İstiklal Caddesi'nde seyir halinde olan 20 GM 124 plakalı kamyonet, dönüş yaparak otobüs yolu üzerinden ara yola geçmek isterken, karşı şeritten gelen 20 AON 683 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüne ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Bölgedeki düzenlemenin ardından özellikle motosikletlerin karıştığı kazalarda artış olduğuna dikkat çekerek, gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Motosiklet, denizli, trafik, Polis, Kaza, Son Dakika

