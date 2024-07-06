Denizli'de trafik kazasında genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de trafik kazasında genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli\'de trafik kazasında genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yola savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün Denizli'de yaşayan annesini ziyarete geldiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden genç motosiklet sürücüsünün cenazesi bugün Aydın'ın Buharkent ilçesinde defnedilecek.

06.07.2024 15:12
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasından, otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Sarayköy ilçesi Tekkeköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karşı yönden gelen otomobile Okan Döken (24) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Okan Döken yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin müdahalelerine rağmen genç motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sürücüsünün Denizli'de yaşayan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Döken'in Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Akın Döken'in oğlu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi bugün Aydın'ın Buharkent ilçesinde toprağa verilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de trafik kazasında genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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